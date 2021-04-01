Эксперты назвали шансы России выиграть отборочную группу на ЧМ-2022

В третьем туре отбора на ЧМ-2022 сборная России на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2. Наша команда набрала шесть очков и теперь делит первое место в группе с Хорватией. Букмекеры принимают ставки на победителя отборочной группы.
Пока букмекеры ставят Россию на второе место в группе. На победу принимают ставки с коэффициентом 2.95, на место в двойке сильнейших можно поставить за 1.35.
Фаворит группы — команда Хорватии. На их победу в группе коэффициент 1.85, а на то, что они окажутся в двойке лучших, – 1.15.
Победой над Россией резко подняла себе шансы Словакия, на её победу в группе H сейчас коэффициент 7.00. Правда, в пассиве у словаков ничьи с Кипром и Мальтой.
На Словению можно поставить за 15.00. Команда стартовала с победы над Хорватией, но затем последовали два поражения.
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