Букмекеры назвали шансы Сергеева побить рекорд Андрея Федькова по голам в ФНЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев в нынешнем сезоне ФНЛ рвёт и мечет — на его счету 29 голов в 33 матчах. Совсем недалеко осталось до рекорда Андрея Федькова по голам во втором по силе российском дивизионе. В сезоне-2004 в составе «Терека» он забил 38 голов. Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли Сергееву побить рекорд Федькова.



Поставить на то, что самарец сможет побить рекорд за оставшиеся 9 туров, можно с коэффициентом 3.00. Сделать ставку на то, что рекорд Федькова Сергееву не покорится, можно за 1.34.



25-летний Сергеев выступает за «Крылья Советов» с нынешнего сезона. Он забил 29 голов в 30 матчах за самарский клуб. После 33 туров «Крыльев» идут на 1-м месте в ФНЛ, набрав 76 очков.