Бельгия — Россия: ставки и коэффициенты на матч Евро-2020 12 июня

11 июня 2021 года стартует финальная часть чемпионата Европы по футболу, а уже на следующий день, 12 июня, свой первый матч на турнире проведёт сборная России. В Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Бельгии.



По оценке букмекеров, бельгийцы — фавориты грядущего противостояния. Поставить на победу команды Роберто Мартинеса можно с коэффициентом 1.83. Это примерно 53% вероятности. Сделать ставку на успех сборной России можно за 4.62 (21%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.82 (26%).



Помимо России и Бельгии в группе B также сыграют команды Дании и Финляндии.