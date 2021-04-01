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Бельгия — Россия: ставки и коэффициенты на матч Евро-2020 12 июня

Бельгия — Россия: ставки и коэффициенты на матч Евро-2020 12 июня
Ставки / Прогнозы 0

11 июня 2021 года стартует финальная часть чемпионата Европы по футболу, а уже на следующий день, 12 июня, свой первый матч на турнире проведёт сборная России. В Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Бельгии.

По оценке букмекеров, бельгийцы — фавориты грядущего противостояния. Поставить на победу команды Роберто Мартинеса можно с коэффициентом 1.83. Это примерно 53% вероятности. Сделать ставку на успех сборной России можно за 4.62 (21%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.82 (26%).

Помимо России и Бельгии в группе B также сыграют команды Дании и Финляндии.

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