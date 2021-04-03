«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч 30-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» забьёт в первом тайме за 1.94, «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 1.5 гола за 1.78.

«Снова АПЛ, «Арсенал» — «Ливерпуль». «Арсенал» не играл две недели, а «Ливерпуль» не играл три недели.



Я попробовал капнуть поглубже, и посмотреть, что происходило после предыдущих пауз на матчи сборных. Две таковых было осенью, и некую закономерность отметил – «Арсенал» оба раза выглядел не очень здорово в первых таймах. Пропустил в самом начале от «Сити», в игре с «Лидсом» соперник имел много моментов. Немало таких команд, которым нужно время, чтобы прийти в себя после пауз. Кому-то требуется тайм, кому-то 2-3 игры.



«Ливерпуль» к таким командам не принадлежит. С «Лестером» и «Эвертоном» он играл после пауз осенью – оба первых тайма проводил ударно, забивал.



Если вспомнить игру первого круга между этими командами, то примерно все происходило так же. «Ливерпуль» тогда выиграл 3:1, забив в первом тайме два мяча. На то, что «Ливерпуль» забьёт в первом тайме, коэффициент 1.94. Мне кажется, что он завышен.



Если говорить о состоянии этих двух команд, то «Ливерпуль» находится в чуть лучшем состоянии. Футбол, который мерсисайлцы демонстрировали перед паузой, наконец-то начал напоминать футбол лучших времен этой команды. Три бразильца никуда не уезжали из «Ливерпуля», Трента не вызвали в сборную. Второй мой здесь вариант – Х2 и ТБ (1,5). Вот такие два мои варианта».