«РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Бавария» в 27-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Баварии» с нулевой форой за 1.80.

«В Бундеслиге встречаются «РБ Лейпциг» и «Бавария» — команды, которые лидируют, которые, если вообще уместно говорить о какой-то борьбе за чемпионство в Бундеслиге, эту самую борьбу между собой и ведут.



Разумеется, «Бавария» сильнее, даже несмотря на то, что Роберт Левандовски выбыл из-за травмы на месяц. У «Баварии» есть возможности перестроить игру в атаке, и этот матч для них будет важен как тест перед Лигой чемпионов. Поэтому «Бавария» будет играть на 100 процентов и должна за эти 90 минут опробовать своё новое построение в атаке.



Играть она будет вперёд, «РБ Лейпциг» не всегда удачно защищается. Формат игры без чистого форварда подходит, чтобы играть против «Баварии» вторым номером, но, мне кажется, что класса тут не хватит.



Букмекеры дают очень хороший коэффициент на победу «Баварии» с форой (0) – 1.80. Проиграть «Бавария» уж точно не должна, поэтому эта ставка выглядит достаточно надёжной».