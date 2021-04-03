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«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Александра Мостового на матч 24-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Александра Мостового на матч 24-го тура РПЛ
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Краснодар» — «Ахмат».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.85.

«Старт второй половины для «Краснодара» вышел совсем неудачным — ничья с «Уралом» (2:2), поражение от «Спартака» (1:6). Небольшим подарком для болельщиков стала победа над «Тамбовом» (4:0), после чего команда потерпела фиаско в домашней игре с «Динамо».

Кубанский клуб стартовал в Лиге чемпионов довольно успешно — стал единственной командой, которой удалось пройти в плей-офф второй по силе лиги континента, но на первом этапе южане не смогли справиться с загребским «Динамо».

«Ахмат» подавал надежды в первой половине сезона и даже приблизился вплотную к зоне еврокубков, но серия провальных дуэлей отправила грозненский коллектив на 11-е место. После трёх неудачных матчей подряд «Ахмат» в Грозном одолел тульский «Арсенал» (2:0). Нельзя не отметить самую слабую линию команды — атаку, которая поражала ворота противников менее одного раза.

Встречаются две команды, которым выдали больше авансов, чем от них получили в итоге. Я ожидаю игру равных команд, но всё же фактор своего поля может сыграть решающую роль. Предполагаю, что кубанцы добудут минимальную победу».

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