«Реал» Мадрид — «Эйбар»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Эйбар».



Ставка: победа «Реала» в один мяч или ничья за 2.43.

«Действующий чемпион Испании постепенно приближается к «Атлетико» и «Барселоне». После серии успешных матчей, в которых «Реал» обыграл «Эльче» (2:1) и «Сельту» (3:1), игроки «сливочных» разъехались по своим сборным.



На сегодня «галактикос» записали в актив 18 побед и шесть раз сыграли вничью, что принесло 60 очков и третью позицию. Нельзя не вспомнить успех на первом этапе плей-офф Лиги чемпионов с «Аталантой».



«Эйбар» проводит свой седьмой сезон в Примере, но ситуация с каждым туром становится всё более угрожающей. В активе «оружейников» четыре победы и 11 ничьих, которые принесли 23 очка и 18-е место в турнирной таблице. Перед перерывом на игры сборных «сине-гранатовые» на выезде сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1).



В этой игре у «галактикос» не будет лёгкой победы. Игроки чемпиона устали в сборных, и только класс команды и имя «Реала», которое висит над соперниками, поможет хозяевам вырвать минимальную победу.



Ожидаю минимального успеха фаворита или даже мирного исхода».