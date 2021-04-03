«Ротор» — «Локомотив»: где будет трансляция, когда начало, какой телеканал покажет матч

3 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России «Ротор» — «Локомотив». Начало встречи — в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество гостям. Поставить на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Ротора» оценён букмекерами коэффициентом 5.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.54.



Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Ротор» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.38, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.76. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.