«Ротор» — «Локомотив»: смотреть онлайн 03.04.2021, прямая трансляция, где покажут матч
3 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России «Ротор» — «Локомотив». Начало встречи — в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество гостям. Поставить на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Ротора» оценён букмекерами коэффициентом 5.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.54.
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Ротор» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.38, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.76. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.
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