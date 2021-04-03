«Рубин» — «Сочи»: смотреть онлайн 3 апреля, прямая трансляция, какой канал покажет матч

3 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России «Рубин» — «Сочи». Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Рубина» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.58. Успех «Сочи» оценён букмекерами коэффициентом 3.13. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.15.



Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Рубин» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.44, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

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