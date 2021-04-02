ЦСКА — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 1-й матч серии 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и СКА.



Ставка: индивидуальный тотал СКА меньше 1.5 шайбы за 2.00.



«Для начала посмотрим, как эти команды играли между собой раньше.



ЦСКА обыграл СКА у себя дома (3:1) в октябре.

СКА в декабре победил ЦСКА в Питере по буллитам (4:3 бул).

ЦСКА в январе в Санкт-Петербурге все-таки дожал СКА в дополнительное время (3:2 ОТ).

И через неделю ЦСКА в Москве снова обыграл СКА (3:1).



Смотрим тренды. ЦСКА выиграл три матча из четырех. В трех матчах из четырех был тотал меньше пяти шайб в основное время. Дважды доходило дело до дополнительного времени. Это совпадает с тем, что жду я.



Идеальная игра ЦСКА – это седьмой матч с «Локомотивом», когда команда очень надежно действует сзади, закрывает соперника, ловит его на ошибках – вот и получился там счет 2:0. Причем «Локо» в третьем периоде перебросал ЦСКА (11-0). Но железнодорожники будто бились в бетонную стену.



Я бы в этом матче взял кэф 2,00 на то, что СКА не пробьет индивидуальный тотал в 1,5 шайбы. То есть не забьет два гола в основное время. Почему-то мне кажется, что ЦСКА выстроит мощный редут в своей обороне, и пробить его будет крайне сложно», — сказал Лысенков.

ЦСКА — СКА. Прогноз на 1-й матч: Игорь Никитин и Андронов не повторят ошибок «Динамо» За четыре очных игры в регулярке петербуржцы победили один раз. Дома и по буллитам.