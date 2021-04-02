«Леванте» — «Уэска»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Леванте» — «Уэска».
Ставка: победа «Леванте» и обе забьют за 4.65.
«Сегодня «Леванте» имеет неплохой шанс выйти на восьмую позицию. В активе команды, которая блестяще выступает в этом сезоне, восемь побед и 11 ничейных исходов, что принесло 35 очков и 10-е место в турнирной таблице.
Коллектив здорово выступил в Кубке Испании, где пробился в полуфинал и уступил «Атлетику», причём только в дополнительное время.
Сегодня не смогут выйти на поле Вукчевич, Дуарте, Кампанья, Мелеро и Мирамон.
За 28 туров текущего первенства «оскенцы» добыли три победы и 12 ничьих, что принесло 21 очко и последнюю позицию в турнирной таблице.
После успеха в игре с «Гранадой» (3:2) гости разделили турнирные баллы с «Эйбаром» (1:1) и в последнем туре с «Осасуной» (0:0).
Сегодня в лазарете Валера, Онтиверос и Силва.
Обе команды получили две недели отдыха и не были представлены в сборных множеством игроков. «Уэска» вспоминает соперников из Сегунды, куда, скорее всего, и вылетит. «Леванте» проводит хороший сезон, лично мне симпатична эта перспективная команда.
Скорее всего, хозяева сумеют добыть три балла, при этом без забитых голов не обойдётся», — сказал Мостовой.
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