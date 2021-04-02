ЦСКА – СКА: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч серии 3-го раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 ЦСКА – СКА.
Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.06.
«Финал Западной конференции ЦСКА – СКА, на минуточку, пятый за шесть последних сезонов, был высечен многометровыми гранитными буквами на фронтоне офиса КХЛ еще задолго до старта плей-офф. А скорее всего, ещё и до начала регулярного чемпионата. Уж больно сильно отличаются две «аббревиатурные» команды конференции от остальных по всем объективным, субъективным, мыслимым и немыслимым показателям. И даже полуфинальные соперники и тех, и других армейцев, сыгравшие «на разрыв аорты» и разорвавшиеся напополам, смогли лишь с разной степенью личной гордости булькнуть на втором этапе плей-офф.
Как известно, стабильность – признак мастерства. С другой стороны, именно стабильность принято критиковать особо яростно и в спорте в целом, и в хоккее в частности, это весьма злободневная тема. Изначально считалось, что это должно помочь нам вернуть, как в советские годы, первенство на мировой арене, но с этим пока туговато. И после олимпийской победы 2018 года радоваться было особо нечему. Но в руководстве федерации упорно гнут свою линию, нас никто не спрашивает, поэтому нам остаётся лишь в пятый раз за шесть лет смотреть за противостоянием ЦСКА и СКА.
Если брать серию целиком, то победителем в ней я вижу москвичей. Чтобы проходить нынешний ЦСКА, у его соперника должна быть идеально работающая клубная машина и цербер-деспот на лавке. Машина есть, а вот с цербером проблемы, поскольку цербер задерживается лишь тогда, когда самолично управляет всем процессом. И вот именно на этом этапе, в противостоянии с ЦСКА, питерцам и должен в очередной раз икнуться выбор удобного наставника.
Поэтому ставлю в данной серии на итог 4-2 в пользу ЦСКА и ему же вангую победу в первом матче. Который получится интересным, но в то же время достаточно «низовым», завершится, скорее всего, с разницей в одну шайбу, но при этом в основное время», — сказал Лебедев.
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