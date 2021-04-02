ЦСКА — СКА: прогноз Владимира Вуйтека на игру 1/2 финала Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Кубка Гагарина ЦСКА — СКА.



Ставка: победа ЦСКА за 2.06.



«ЦСКА в седьмом матче серии обыграл «Локомотив» на своём льду со счётом 2:0. Ярославль старался победить, но у ЦСКА очень надёжная оборона и вратарь, которые смогли отыграть на ноль. Конечно, жалко, что «Локомотив» вылетел из Кубка Гагарина, и теперь в финале Западной конференции мы увидим как минимум четыре армейских дерби.



В последние сезоны часто бывает, что ЦСКА со СКА играют между собой в решающих стадиях плей-офф, и всегда в этих противостояниях очень много борьбы. Я считаю, что ЦСКА умеет играть против СКА и сможет выиграть серию. Если смотреть историю последних личных встреч, то ЦСКА имеет преимущество, и, думаю, команда Никитина продолжит успешно играть против СКА.



СКА имел больше времени на отдых перед этой серией, но, с другой стороны, ЦСКА сейчас на ходу, и три дня вполне достаточно, чтобы отдохнуть. Команде придала уверенности победа над «Локомотивом» в решающем седьмом матче серии. ЦСКА для меня фаворит, и считаю, что он сможет победить в стартовом матче на своём льду.



ЦСКА против СКА продолжит играть строго от обороны, как это было в серии с «Локо», и его главная задача не пропустить много шайб, что зачастую команде Никитина удаётся делать. ЦСКА не позволит забросить в свои ворота больше одной шайбы, да и в целом вся игра будет под контролем хозяев площадки. Хотя, конечно, встречаются две сильные команды, в каждом матче будет борьба, но я ожидаю победу ЦСКА в серии со счётом 4-1 или 4-2.



СКА тяжело психологически играть против ЦСКА и можно сказать, что подопечные Валерия Брагина сами не верят в то, что могут обыграть ЦСКА», — сказал Вуйтек.

ЦСКА — СКА. Прогноз на 1-й матч: Игорь Никитин и Андронов не повторят ошибок «Динамо» За четыре очных игры в регулярке петербуржцы победили один раз. Дома и по буллитам.