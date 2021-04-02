ЦСКА — СКА: прогноз Александра Кожевникова на встречу плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на 1-й матч серии 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина КХЛ ЦСКА — СКА.
Ставка: победа СКА за 3.50.
«Игра пройдёт в Москве. У СКА четыре очень хороших звена, практически все могут забить. Команда играет в открытый хоккей, приятно смотреть, вратарь удачно играет.
У ЦСКА нет таких явных бомбардиров, как Капризов, например, который не только забивал, но и отдавать умел. Молодые хоккеисты забивают не так часто, как хотелось бы.
Здесь будет борьба, всё время встык, уступать никто не будет. Уже третий год подряд у нас такое противостояние. Питер в сезоне накатал игроков, они молодые, азартные. Я думаю, что СКА может победить в этой игре в основное время», — сказал Кожевников.
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