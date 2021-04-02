ЦСКА — СКА: прогноз Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ 2 апреля

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА.



Ставка: ничья в основное время за 3.62.



«Вполне ожидаемый финал Западной конференции. Команды на протяжении последних семи-восьми лет из года в год являются претендентами на Кубок Гагарина.



Серия будет упорная, скорее всего, для выявления победителя потребуется шесть, а то и семь матчей. Москвичи фактически не отдыхали после семиматчевого противостояния с «Локомотивом», СКА быстрее расправился с «Динамо», и команда Валерия Брагина имела больше времени, чтобы отдохнуть, залечить травмы и подготовиться к этой серии. Питерцы очень уж легко разобрались с московским «Динамо», полностью закрыв сильнейшее звено сезона в КХЛ во главе с лучшим бомбардиром Шипачёвым и лучшим снайпером Яшкиным.



В отличие от полуфиналов конференций, тут, думаю, голы будут. Команды хороши при игре в большинстве, так что тот, кто будет меньше удаляться, победит. Рискнул бы поставить на ничью по итогам основного времени», — сказал Плющев.

ЦСКА — СКА. Прогноз на 1-й матч: Игорь Никитин и Андронов не повторят ошибок «Динамо» За четыре очных игры в регулярке петербуржцы победили один раз. Дома и по буллитам.