ЦСКА — СКА: прогноз Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ 2 апреля

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА.
Ставка: ничья в основное время за 3.62.
«Вполне ожидаемый финал Западной конференции. Команды на протяжении последних семи-восьми лет из года в год являются претендентами на Кубок Гагарина.
Серия будет упорная, скорее всего, для выявления победителя потребуется шесть, а то и семь матчей. Москвичи фактически не отдыхали после семиматчевого противостояния с «Локомотивом», СКА быстрее расправился с «Динамо», и команда Валерия Брагина имела больше времени, чтобы отдохнуть, залечить травмы и подготовиться к этой серии. Питерцы очень уж легко разобрались с московским «Динамо», полностью закрыв сильнейшее звено сезона в КХЛ во главе с лучшим бомбардиром Шипачёвым и лучшим снайпером Яшкиным.
В отличие от полуфиналов конференций, тут, думаю, голы будут. Команды хороши при игре в большинстве, так что тот, кто будет меньше удаляться, победит. Рискнул бы поставить на ничью по итогам основного времени», — сказал Плющев.
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