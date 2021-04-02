Роберто Баутиста-Агут — Янник Синнер: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Майами

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч 1/2 финала турнира в Майами Роберто Баутиста-Агут — Янник Синнер.



Ставка: ТБ 21.5 гейма за 1.65.



«В полуфинале мужской сетки встретится испанец, седьмой сеяный, Роберто Баутиста-Агут (32 года, 12-й в рейтинге), который накануне переиграл Даниила Медведева с достаточно уверенным лёгким счётом, и молодой итальянец Синнер (21-й сеяный, 31-я ракетка мира). Он продолжает подниматься в рейтинге.



Они недавно буквально играли на турнире в Дубае, в очень напряжённой борьбе Синнер выиграл. По сетке нынешнего турнира у Синнера были сложности только с Хачановым. Баутиста-Агут пару матчей уже сыграл в трёх сетах. И тот, и другой игроки в четвертьфинале выиграли в двух сетах, есть день отдыха для подготовки. Испанец опытный, возрастной игрок, наверняка сделает выводы после прошлого матча, подберёт необходимую тактику. Он очень упорный, спокойный, а здесь на турнире у Синнера не так всё гладко складывается на своей подаче, с трудом берёт геймы.



Баутиста-Агут может оказаться таким цепким и создать сложности итальянцу. Покрытие отличается от того, что было в Дубае, поэтому у испанца будет побольше времени, чтобы достать мяч. Думаю, что всё решится в третьем сете. На этот раз испанец победит. Ставлю на тотал больше 21,5», — сказала Петрова.