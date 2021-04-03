«Сассуоло» — «Рома»: прогноз Александра Аксёнова на матч Серии А 03.04.2021

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 29-го тура Серии А сезона-2020/21 «Сассуоло» — «Рома».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.75.

«Удивительное дело – в первом круге эти команды сыграли со счетом 0:0. Представить и поверить в это довольно тяжело, но было так. Я прекрасно помню этот матч – моментов было великое множество, были отмененные голы.



Мне кажется, что в этом матче будет уклон в сторону результативности, потому что обеим командам нужно побеждать. «Рома» пытается зацепиться за Лигу чемпионов, и по ка получается не очень. Что касается «Сассуоло», то помыслы о том, что наконец-то будут еврокубки. Далековато до них пока, но очки нужно набирать. В составе «Сассуоло» есть несколько футболистов, тот же Локателли, который прекрасную паузу в сборной провел. Это основной игрок сборной, на которого, по всей видимости, Манчини на него надеется на чемпионате Европы. В этом смысле Локателли, Берарди и Капуто, если будет здоров, в прекрасном настроении находятся, а значит должны в матче с «Ромой» «выжигать».



Уверен, что матч между «Сассуоло» и «Ромой» получится результативным, поставлю на то, что обе сумеют забить и будет больше 2.5 голов».