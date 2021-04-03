«Лестер» – «Манчестер Сити»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лестер» – «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Ман Сити» за 1.61.

«Лестер» сыграет 3 апреля в поединке против «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе в Лестере.



«Лисы» выступают неплохо в этом сезоне — они смогли расположиться на третьем месте в турнирной таблице. В копилке есть 56 очков, позволяющие даже сражаться за серебро. К слову, не так давно получилось одолеть «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1 в национальном кубке.



На мой взгляд, какими бы хорошими сейчас не были хозяева, шансов на победу меньше, чем у оппонента. В домашних очных противостояниях у них четыре поражения из пяти.



Синие в какой-то момент выдали фантастическую победную серию и оторвались от конкурентов. Сейчас отрыв от второго места достигает 14 пунктов. Кроме того, у команды замечательная разница забитых и пропущенных мячей — +43. Справедливости ради, недавно она уступила «Манчестер Юнайтед» (0:2).



По моему мнению, гости с первых минут начнут играть первым номером, а физической готовности хватит на все 90 минут. Игра поставлена у подопечных Хосепа Гвардиолы прекрасно, так что думаю, они одержат викторию в важном матче и оторвутся ещё больше».