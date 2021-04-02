Роберто Баутиста-Агут — Янник Синнер: прогноз Ильи Родина на игру турнира в Майами

Профессиональный гандикапер Илья Родин дал прогноз на матч 1/2 финала турнира в Майами Роберто Баутиста-Агут — Янник Синнер.
Ставка: победа Баутиста-Агута за 1.68.
«Вроде и хочется сыграть с Янником, но, проводя статистический анализ по этому матчу, понимаешь, что играть необходимо с испанцем Агутом. Честно говоря, очень редко встречаешь такое превосходство по статистике, особенно на такой стадии и такого статусного турнира. Судите сами: по всем показателям, который сравнивает ваш покорный слуга, идёт преимущество Роберто. Эйсы, двойные, процент попадания первым мячом, проценты выигранных очков на первой и второй, приёмы, брейки, брейк-пойнты, проценты выигранных очков — везде доминирование Роберто Баутиста-Агута.
Повторюсь, такое превосходство редко когда встречаю. Обычно при таком раскладе до старта матча мои прогнозы играют на ура!» — сказал Родин.
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