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Роберто Баутиста-Агут — Янник Синнер: прогноз Ильи Родина на игру турнира в Майами

Роберто Баутиста-Агут — Янник Синнер: прогноз Ильи Родина на игру турнира в Майами
Ставки / Прогнозы 0
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Профессиональный гандикапер Илья Родин дал прогноз на матч 1/2 финала турнира в Майами Роберто Баутиста-Агут — Янник Синнер.

Ставка: победа Баутиста-Агута за 1.68.

«Вроде и хочется сыграть с Янником, но, проводя статистический анализ по этому матчу, понимаешь, что играть необходимо с испанцем Агутом. Честно говоря, очень редко встречаешь такое превосходство по статистике, особенно на такой стадии и такого статусного турнира. Судите сами: по всем показателям, который сравнивает ваш покорный слуга, идёт преимущество Роберто. Эйсы, двойные, процент попадания первым мячом, проценты выигранных очков на первой и второй, приёмы, брейки, брейк-пойнты, проценты выигранных очков — везде доминирование Роберто Баутиста-Агута.

Повторюсь, такое превосходство редко когда встречаю. Обычно при таком раскладе до старта матча мои прогнозы играют на ура!» — сказал Родин.

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