«Лестер» — «Ман Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 30-го тура АПЛ
Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» — «Манчестер Сити».
Ставка: «Лестер» не проиграет за 2.66.
«Ман Сити» здесь не нужно сворачивать горы. Турнирное положение позволяет не сильно переживать за результат и не тратить силы и без того измотанным матчами за сборные игрокам. К тому же уже во вторник им играть с Дортмундом в Лиге чемпионов, и та игра представляется куда более важной. Именно там нужно будет выкладываться на все сто.
«Лестер» уходил на паузу в отличном настроении – две победы в чемпионате, выход в полуфинал Кубка после смачной победы над «МЮ» 3-1… Думаю, «лисы» здесь будут заряжены на положительный результат и вполне могут наказать гостей за отбывание номера».
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