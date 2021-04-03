«Лестер» — «Ман Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 30-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Лестер» не проиграет за 2.66.

«Ман Сити» здесь не нужно сворачивать горы. Турнирное положение позволяет не сильно переживать за результат и не тратить силы и без того измотанным матчами за сборные игрокам. К тому же уже во вторник им играть с Дортмундом в Лиге чемпионов, и та игра представляется куда более важной. Именно там нужно будет выкладываться на все сто.



«Лестер» уходил на паузу в отличном настроении – две победы в чемпионате, выход в полуфинал Кубка после смачной победы над «МЮ» 3-1… Думаю, «лисы» здесь будут заряжены на положительный результат и вполне могут наказать гостей за отбывание номера».