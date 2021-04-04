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«Саутгемптон» — «Бернли»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

«Саутгемптон» — «Бернли»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Саутгемптон» — «Бернли».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.75, ничья за 3.34.

«Ингс и Уолкотт уже вернулись в строй, и это, конечно, плюс. Возможно, им удастся расшевелить команду, которая абсолютно не напрягалась в последних матчах чемпионата. Да, на Кубок она собралась, благополучно вышла в полуфинал, разгромив «Борнмут», ну в АПЛ, где, по сути, уже ни за что не борется, выглядела в последнее время блекло.

«Бернли» же в последних восьми турах проиграл всего раз. Команда Шона Дайша продолжает гнуть свою линию и выгрызать результаты там, где это возможно.

Наверное, здесь получится довольно вязкая игра с минимумом красоты. Раскрываться не станут ни одни, ни другие, и это наверняка выльется в небольшое количество опасных моментов и, соответственно, голов».

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