«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ 4 апреля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.64.

«У «Ньюкасла» всего одна победа в последних восьми матчах – «сороки» продолжают падение, и шансов на сохранение в элите у них всё меньше. Кадровые проблемы лишь усугубляют положение, хотя Сент-Максимен и Уилсон вот-вот вернутся в строй.



«Тоттенхэм» тоже заслуживал всяческую критику после вылета из Европы и поражения в дерби, но последний перед паузой матч несколько скрасил впечатление от общей картины. «Шпоры» переиграли на выезде «Астон Виллу», играя при этом без Сона, Ламелы и оставленных на скамейке Бейла с Делле Алли.



Думаю, борющиеся за попадание в четвёрку лондонцы будут владеть здесь ощутимым преимуществом и, скорее всего, будут ближе к победе в не самом результативном матче».