«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон».
Ставка: победа «Брайтона» с форой (+1) за 1.76.
«Не очень кстати пришлась пауза для «Брайтона». Южане только начали не только демонстрировать качественный футбол, но и набирать очки. Две победы они одержали подряд – над «Саутгемптоном» в гостях 2-1 и над «Ньюкаслом» дома 3-0. Осталось ещё немного, и место в элите будет сохранено.
А вот для «МЮ» перерыв оказался вовремя. Поднаелись футболом манкунианцы – на три фронта играть было непросто. Поражение от «Лестера» в Кубке 1-3 было болезненным, но, как показала игра, закономерным.
Вряд ли игра получится для хозяев простой. В первом круге они хоть и победили 3-2 при сомнительных обстоятельствах, уступили южанам по всем параметрам. Не удивлюсь, если и на этот раз гости сыграют в быстрый коллективный футбол и заставят «Юнайтед» попотеть.
В общем, предположу, что если «МЮ» и выиграет, то натужно и максимум в один мяч».
- 4 апреля 2021
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