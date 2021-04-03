«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на финал Кубка Испании

Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад» в финале Кубка Испании сезона-2019/2020.

Ставка: итоговая победа «Атлетика» за 1.93.

«Главное событие в Испании в этот уик-энд – финал Кубка Испании. Никогда «Атлетик» и «Реал Сосьедад» не играли в финале этого турнира. Это финал Кубка, который должен был быть сыгран ещё в 2020 году, но из-за пандемии сроки все время переносились. Это серьезное событие для региона, для Страны Басков.



«Атлетик» 23 раза выигрывал этот трофей, больше выигрывала только «Барселона». У «Реала Сосьедад» успехи в этом турнире поскромнее – в последний раз в 1988 году, если не ошибаюсь, он выигрывал.



Впереди у «Атлетика» через две недели еще один финал Кубка Испании, но уже этого сезона с «Барселоной». Последний трофей Кубка Короля выиграли как раз Марселино Тораль – нынешний тренер «Атлетика», который тогда возглавлял «Валенсию». Если ставить на чашу весов примерное равенство команд, если посмотреть букмекерскую линию, то здесь серьёзное предпочтение кому-то отдать сложно, может произойти всё, что угодно.



«Реал Сосьедад» в последних двух турах чудовищно сыграл – проиграл «Гранаде», а потом 1:6 «Барселоне». Двухнедельная пауза в какой-то степени помогла команде правильнее подготовиться к финалу. «Атлетик» тоже максимально настроен.



Мне кажется, что кубкового духа все-таки больше у команды Тораля, у таких ребят, как Рауль Гарсия, Муниаин, Уильямс, Де Маркос. Если Унаи Симон не будет чудить так же, как в матче за сборную Испании, то «Атлетик» имеет больше ресурсов, чтобы одержать в этом турнире победу. С трудом «Атлетик» дошел до финала, думаю, что ему должно воздаться. Плюс Тораль уже знает, как выигрывать Кубок, как команду подготовить к решающему матчу.



Очень сложный матч для прогноза, но мимо него не пройти. Мой прогноз – Кубок Испании возьмет «Атлетик» за коэффициент 1.93. Угадайка? В какой-то степени – да».