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«Рубин» — «Сочи»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ в Казани

«Рубин» — «Сочи»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ в Казани
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 24-го тура чемпионата России «Рубин» — «Сочи», который состоится 3 апреля в Казани.

Ставка: победа «Рубина» за 2.55, обе команды забьют за 2.15.

«Соперники борются за места в еврокубковой зоне, «Сочи» пока чуть выше, но «Рубин» играет дома, а разница составляет всего три очка. То есть в случае победы подопечные Леонида Слуцкого догонят конкурента. Кроме того, у казанцев сильнее группа атаки. Последнее должно стать решающим фактором, хотя участие Джордже Деспотовича вроде бы находится под вопросом.

И всё же рискну поставить на победу хозяев. Трудовую, с разницей в один мяч. Я бы поставил на счёт 2:1".

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