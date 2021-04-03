«Рубин» — «Сочи»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ в Казани
Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 24-го тура чемпионата России «Рубин» — «Сочи», который состоится 3 апреля в Казани.
Ставка: победа «Рубина» за 2.55, обе команды забьют за 2.15.
«Соперники борются за места в еврокубковой зоне, «Сочи» пока чуть выше, но «Рубин» играет дома, а разница составляет всего три очка. То есть в случае победы подопечные Леонида Слуцкого догонят конкурента. Кроме того, у казанцев сильнее группа атаки. Последнее должно стать решающим фактором, хотя участие Джордже Деспотовича вроде бы находится под вопросом.
И всё же рискну поставить на победу хозяев. Трудовую, с разницей в один мяч. Я бы поставил на счёт 2:1".
Рекомендуем вам
- 3 апреля 2021
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:39
- 2 апреля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 1 апреля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:42
- 31 марта 2021
-
20:58
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам