«Динамо» — «Уфа»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России 03.04.2021
Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 24-го тура чемпионата России «Динамо» — «Уфа», который состоится 3 апреля в Москве.
Ставка: победа «Динамо» за 1.71, «Уфа» не забьёт за 2.00.
«В этом матче «Уфа» закроется, будет искать счастья в контратаках и на стандартах. «Динамо» придется долго контролировать мяч в позиционном нападении, искать лазейки. Держать темп будет непросто, много игроков вернулось из сборных, потому не рассчитываю на яркий и результативный футбол. Хозяев ждет непростой матч, но ставлю всё же на них. Думаю, свой гол бело-голубые забьют и этого хватит для победы. В атаке у подопечных Рашида Рахимова сейчас большие проблемы".
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