«Арсенал» — «Ливерпуль»: где будет трансляция, когда начало, прямой эфир матча АПЛ
3 апреля 2021 года состоится матч 30-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Okko Спорт».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех «Арсенала» оценён экспертами в 3.24. А ставки на ничью принимаются за 3.75.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.73, на пенальти — за 2.60.
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