«Лейпциг» — «Бавария»: трансляция матча 03.04.2021, смотреть онлайн, по какому телеканалу

3 апреля состоится матч 27-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Бавария». Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 3».



Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех хозяев оценён экспертами в 2.81. А ставки на ничью принимаются за 3.60.



Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.50, на пенальти — за 2.50.