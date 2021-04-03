«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на 1-й матч финала Восточной конференции

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 1-й матч серии 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» и «Авангард».

Ставка: тотал меньше 4 шайбы за 2.25.

«Думаю, что обе команды постараются надёжно сыграть в обороне. Это было видно и по матчам регулярного сезона. «Ак Барс» выиграл два матча у себя дома, «Авангард» победил в двух встречах на своём льду. Очень много блоков делал «Авангард». Четыре защитника «Авангарда» лидируют по блокам в этом плей-офф.



«Ак Барс», который хорош в меньшинстве, такой же системный, как и «Авангард». «Ак Барс» за два сезона в плей-офф не проиграл ни одного матча, хорошо отдохнул перед серией с «Авангардом». Казанцы будут очень хорошо готовы к серии, но при этом вряд ли ринутся в атаку с шашками наголо. Скорее всего, будут мобильно и осторожно играть сзади.



Я вижу это именно так, поэтому беру кэф 2.25 на то, что в матче будет заброшено менее 4 шайб в основное время. Например, счёт 3:1 — это расход и деньги нам возвращаются.



Напомню, как команды сыграли в регулярном чемпионате. Дважды 3:0 дома у «Авангарда». Дома «Ак Барс» выиграл со счётом 2:1 и 3:1. Я жду, что серия получится упорной, будет как минимум шесть матчей.



Обе команды будут забивать не так много, делая акцент на оборону, блоки, выигранные вбрасывания, силовые приёмы, единоборства. Смотрите хоккей, нас ждёт очень крутой матч, хоть шайб и не будет много. Но это я так думаю, может, всё будет по-другому».