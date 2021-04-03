«Рубин» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 03.04.2021

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Сочи» в 24-м туре РПЛ.

Ставка: победа «Сочи» с нулевой форой за 2.15.

«Одна из центральных игр тура. Встречаются две яркие, играющие команды. Должно быть очень интересно, однозначно.



Но для меня здесь ключевой фактор — количество сборников. Все-таки в «Сочи» их значительно меньше. Да, есть Нобоа, Заболотный, Мевля, но у «Рубина» в этот раз очень многие уезжали и точно приехали в разном состоянии. Хвича сыграл великолепно за Грузию, два мяча забил. Но он провел три матча за короткий срок, да еще результаты команды были далеко не лучшими. Макаров тоже из молодежки приедет не в лучшем настроении. Самошников с Дюпиным из игрового ритма выпали. В общем, мне кажется, что Слуцкому будет сложнее собрать свою команду в единый кулак, нежели Федотову.



Всегда после сборных есть проблемы у команд, которые делегируют большое количество футболистов. Поэтому я здесь рискну поставить на «Сочи» с форой (0). С «Локомотивом» на выезде немного не повезло, но сочинцы выглядели очень прилично. Можно попробовать в том же стиле сыграть и сейчас, и это может принести плоды. А «Рубину» не будет хватать свежести и игрового тонуса».