«РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз Егора Титова на матч Бундеслиги 3 апреля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Бавария» в 27-м туре немецкой Бундеслиги.

Ставка: «Лейпциг» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.68.

«Матч, который может возродить интригу в Бундеслиге. Есть все шансы на это, если «Лейпциг» победит. Тогда останется одно очко между «Лейпцигом» и «Баварией». Почему мы всерьёз об этом говорим? У мюнхенцев травмировался Роберт Левандовски. По предварительным данным он пропустит 4 недели. Это много. Не поможет он «Баварии» и в противостоянии с «ПСЖ». Посмотрим, чего стоит «Бавария» без своего бомбардира.



Вообще, проблем у баварцев много. Не будет Дэвиса из-за дисквалификации, у Зюле проблемы. Чувствительные проблемы не только в атаке. У «Лейпцига» весь сезон травм много, но обойма очень широкая. И зачастую игроки ближайшего резерва не хуже основы. Самая большая трудность — травма Юпамекано, центрального защитника, который летом перейдёт как раз в «Баварию».



Думаю, при таком количестве травм в первую очередь игра в обороне пострадает. Мастеров по-прежнему много в обеих командах. Я бы рискнул взять ставку «Лейпциг» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча». Не должен «Лейпциг» в такой ситуации уступать, тем более дома. Опять же, у «Баварии» вся команда уезжала на матчи различных сборных команд».