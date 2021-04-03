«Динамо» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Уфа» в 24-м туре РПЛ.
Ставка: обе забьют за 2.33.
«Уфа» перед этим матчем имеет серьезное преимущество в плане подготовки. Все-таки у «Динамо» почти вся команда разъезжалась по сборным. В главной сборной были Фомин и Шунин, большой десант в молодежке, Шиманьски играл за польскую команду. В общем, за очень короткий промежуток времени Шварцу будет сложно привести команду к общему знаменателю.
А напротив «Динамо» «Уфа» Рахимова. И он, конечно, понимает всю ситуацию и постарается построить игру так, чтобы ловить москвичей на контратаках. Наверняка «Динамо» будет испытывать проблемы при переходе из атаки в оборону. У «Уфы» моменты наверняка будут. Защита «Динамо» не выглядит непроходимой.
Я рискну поставить на «обе забьют». В голе «Уфы» практически уверен. Но и «Динамо» за счет исполнительского класса, выдумки Захаряна и Шиманьского, что-то придумает. Может, снова Тюкавин себя проявит, выйдя на замену".
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