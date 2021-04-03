«Торино» — «Ювентус»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 29-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Торино» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» и тотал матча больше 2.5 мяча за 2.17.

«В Италии у «Ювентуса» есть проблемы. Чемпионство практически в руках у «Интера». Догнать команду Конте практически невозможно. Но нужно закрепиться в четвёрке. Мне кажется, что «Ювентус» может занять и второе место, правда для него второе и третье места — это провал. «Ювентус» будет бороться и с командами среднего уровня, и аутсайдерами. «Юве» не будет терять очки.



Да, перед паузой проиграли «Беневенто» (0:1), но результат этого матча можно считать аномалией. Это было нелогично, несправедливо. «Ювентус» играл намного лучше, создал больше моментов. Просто подвела реализация. Да, была ошибка Артуро, гол Гайча. «Беневенто» выиграл, но я бы этот матч не учитывал. В нем проблемы «Ювентуса» не проявились.



Что касается «Торино», то команда с богатой историей и крепкими именами может вылететь из Серии А. Неудачно стартовали туринцы. Делали ставку на Джампаоло, у него ничего не получилось. Он ушел, но ничего не изменилось.



«Торино» очень тяжело набирает очки, я не думаю, что в матче с «Ювентусом» получится их набрать. С 2015 года «Торино» не может обыграть «Ювентус», да, бывали и ничьи, но зачастую проигрывает. Результаты двух последних очных матчей — 4:1 и 2:1 — победы «Ювентуса».



Думаю, что в этом матче «Юве» будет играть в атаку, зрелищно. Есть кадровые проблемы, но я бы учитывал то, что у соперников больше проблем и сложностей. Много игровых и системных проблем у «Торино». «Ювентус» победит и точно забьет больше гола, может и «Торино» что-то забьет. В общем, ставлю на победу «Ювентуса» и тотал матча больше 2.5 мяча».