«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль».
Ставка: обе забьют за 1.70, победа «Ливерпуля» за 2.35.
«Обе команды неудачно выступают в чемпионате. Если «Арсенал» уже привык к этому, то «Ливерпуль» совсем недавно стал чемпионом АПЛ и выиграл Лигу чемпионов. Поэтому думаю, что ни фанаты, ни сама команда не представляют себя без Лиги чемпионов в следующем сезоне. А значит, кровь из носу нужно выигрывать.
У «Ливерпуля» также впереди игра с «Реалом». Но не думаю, что это скажется на настрое. Команда выдаст свой максимум и победит.
Помимо легионеров из Южной Америки и Африки в хорошей форме находится Диогу Жота. Первую игру сборной он пропустил, в двух следующих отыграл неполные матчи, но при этом успел забить 3 мяча. Он почувствовал вкус голов. Моя основная ставка – победа «Ливерпуля». И также я бы рекомендовал ОЗ, потому что у «Арсенала» сейчас отдохнувшие Обамеянг и Ляказетт. Думаю, что хозяева забьют. Поэтому предлагаю 2 ставки: «обе забьют» и П2.
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