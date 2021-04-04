ЦСКА – СКА: прогноз Максима Лебедева на 2-й матч серии Кубка Гагарина — 2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 2-й матч серии 3-го раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 ЦСКА – СКА.

Ставка: итоговая победа СКА за 2.53.

«Когда в середине 2010-х годов со всеми ведущими спортивными СМИ Континентальная лига позаключала спонсорские контракты, и называть многие вещи своими именами стало нельзя, спортивный люд принялся выкручиваться, кто как может. Возник даже особый эзопов язык, в котором и пишущий, и читающий все понимали, но прицепиться со стороны было не к чему. В политической жизни страны в это время возникло и стало широко использоваться определение «глубинное государство». А в отечественном хоккее в каком-то пародийном виде возникло определение «глубинный хоккей», который и подразумевал всё то, о чём нельзя было писать. В устной же речи после этого определения надо было обязательно подмигнуть – и всем было всё ясно.



Такой заход «с дальней глиссады» был необходим, чтобы чётко сформулировать мою следующую мысль. А именно: вышеописанному «глубинному хоккею» придётся во втором матче сильно попотеть, чтобы не допустить отрыва ЦСКА уже на две победы. Потому что пока ещё это можно будет сделать достаточно тонко и не слишком демонстративно. А упустишь ситуацию – потом придётся приносить кого-нибудь из «полосатых людей» в жертву разъярённой общественности.



Добавим сюда обязательное снижение напряжения после первой, да ещё «сухой», победы у столичных армейцев и повышенное «озверение» после первого поражения, да ещё «сухого», у армейцев питерских. Сложим все это вместе, добавим чуточку «глубинного хоккея» и получим на выходе тяжёлую, как утро 1 января, победу СКА, быть может, даже за пределами основного времени».