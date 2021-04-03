«Атлетик Бильбао» — «Реал Сосьедад»: прогноз Эдуарда Мора на финал Кубка Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Атлетик Бильбао» — «Реал Сосьедад».
Ставка: победа «Атлетика» за 2.96.
«Финал Кубка для обеих команд – это очень важное событие. Не так часто они могут побороться за какой-нибудь трофей. Поэтому, безусловно, команды приложат все силы, чтобы победить.
На мой взгляд, выиграет именно «Атлетик», потому что скажется фактор главного тренера, Марселино, который умеет завоёвывать трофеи с любой командой. У меня до сих пор перед глазами победа в Суперкубке Испании, где по делу (подчеркиваю, именно по делу) были обыграны сначала «Реал», а потом «Барселона». Победа была абсолютно заслуженной.
Если к конкретной игре нужно приложить все силы, досконально изучить соперника и выжать максимум из футболистов – это будет сделано.
«Реал Сосьедад» не так хорош в последних играх. Хотя в чемпионате он на 10 очков выше «Атлетика». Но в данном конкретном случае, в «матче жизни и смерти» для обеих команд, победит именно «Атлетик Бильбао». У них уже есть опыт, и есть тренер, настоящий кубковый боец».
- 3 апреля 2021
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