«Атлетик Бильбао» — «Реал Сосьедад»: прогноз Эдуарда Мора на финал Кубка Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Атлетик Бильбао» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Атлетика» за 2.96.

«Финал Кубка для обеих команд – это очень важное событие. Не так часто они могут побороться за какой-нибудь трофей. Поэтому, безусловно, команды приложат все силы, чтобы победить.



На мой взгляд, выиграет именно «Атлетик», потому что скажется фактор главного тренера, Марселино, который умеет завоёвывать трофеи с любой командой. У меня до сих пор перед глазами победа в Суперкубке Испании, где по делу (подчеркиваю, именно по делу) были обыграны сначала «Реал», а потом «Барселона». Победа была абсолютно заслуженной.



Если к конкретной игре нужно приложить все силы, досконально изучить соперника и выжать максимум из футболистов – это будет сделано.



«Реал Сосьедад» не так хорош в последних играх. Хотя в чемпионате он на 10 очков выше «Атлетика». Но в данном конкретном случае, в «матче жизни и смерти» для обеих команд, победит именно «Атлетик Бильбао». У них уже есть опыт, и есть тренер, настоящий кубковый боец».