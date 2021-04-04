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«Севилья» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры 4 апреля

«Севилья» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры 4 апреля
Ставки / Прогнозы 0
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Севилья» — «Атлетико».

Ставка: ничья за 3.15, тотал меньше 2.5 мяча за 1.54.

«Встречаются первая и четвертая команды чемпионата Испании. Матч очень важный для всех. У «Атлетико» уже нет того запаса, который был совсем недавно.

Мне кажется, что и в этой игре «Атлетико» также потеряет очки. «Севилья» дома играет хорошо. Это команда, которая славится тем, что умеет играть плотно на результат (когда это нужно, особенно дома).

А вот «Атлетико» сейчас голы даются с большим трудом. По сути, команду тащит на себе один Суарес. Жоау Феликс находится не в лучшей форме, это показали игры за сборную: начинал в качестве основного нападающего, после чего играл всё меньше.

В то же время «Атлетико» не настолько плох, чтобы проиграть. Думаю, что будет ничья. При этом ничья будет низовая.

В качестве основной ставки я бы выбрал ТМ (2.5). Второй вариант – Х».

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