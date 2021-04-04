«МЮ» — «Брайтон»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ 04.04.2021

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон».
Ставка: победа «МЮ» за 1.67.
«Сегодня снова говорим об Англии после перерыва на матчи сборных. Снова возобновляются национальные чемпионаты. В центре внимания противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Брайтона».
«МЮ» с января не проигрывает. «Манчестер» превратился в команду, которая в каждом матче пытается играть с позиции силы, как в лучшие годы. Это сейчас и получается.
«Брайтон» отчаянно бьётся за выживание. Не сказать, что этот путь безнадёжен. В последнее время «чайки» отметились несколькими победами, но на «Олд Траффорд» «Брайтон» вряд ли что-то сможет противопоставить сопернику.
Я предлагаю взять одну ставку — победа «Манчестер Юнайтед». Там вполне неплохой коэффициент. Ставка представляется верной.
Можно уйти в прошлое и увидеть, что половина матчей были верховыми и часто обе команды забивали, но я предлагаю идти по простому пути. Брать ставку побед «Манчестер Юнайтед» и с большим удовольствием смотреть этот матч».
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