«Ростов» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Ростов» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» с форой (0) за 1.61.
«Ростов» пока не оправдывает надежд свои поклонников. Команда неплохо стартовала, но потеря концентрации и череда травм выбросили жёлто-синих за пределы первой четверки.
В активе дончан 11 побед и четыре ничьи, что соответствует седьмой позиции. Отставание от первой четвёрки небольшое – всего три балла. После серии неудач сегодняшние хозяева порадовали крупной победой над «Ротором». «Спартак» завершал первую половину чемпионата двумя поражениями и также неудачно стартовал, уступив на своем поле «Рубину» (0:2), и в Кубке России потерпел фиаско в игре с «Динамо».
Что случилось с красно-белыми, пока неизвестно, но «народная команда» выдала три фантастических по содержанию и результативности матча. Первым пал «Краснодар» (6:1), затем месть за Кубок настигла «Динамо» (2:1) и в последней игре «народная команда» разгромила «Урал» (5:1).
Многие будут болеть за «Ростов», чтобы хозяева отобрали очки у «Спартака» — я имею в виду болельщиков представителей верхней части турнирной таблицы. Проблема в команде хозяев, которая из года в год ведёт строительство и обновление, выдаёт неплохие результаты, за чем следует провал.
Лично мне кажется, что жёлто-синие уже приучили всех к бардаку, который происходит в команде. Я считаю, что всем этим воспользуются гости и не проиграют. Моя ставка – победа «Спартака» с форой (0)».
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