«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: результат матча НХЛ, какой счёт, как сыграл Овечкин

«Нью-Джерси Дэвилз» проиграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче НХЛ. Встреча состоялась в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.



За «Вашингтон» забил Джон Карлсон и российский защитник Дмитрий Орлов. Российский нападающий Александр Овечкин завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Форвард Евгений Кузнецов очков не набрал.



В составе «Нью-Джерси» отличился Майкл Маклаунд. Российский форвард Михаил Мальцев очков не набрал. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

Эксперты считали фаворитом «Кэпиталз»: ставки на победу гостей принимались за 2.04. Успех «Дэвилз» шёл за 3.10, а ничья — за 4.50. С 1000 рублей можно было выиграть 4500 рублей.

Тотал меньше 4.5 шайбы шёл за 3.18, тотал меньше 3.5 шайбы — за 5.50. На точный счёт 1:1 давали 25.0, на итоговую победу «Вашингтона» — 1.60.