«Ростов» — «Спартак»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» за 2.18.
«РПЛ тоже вернулась после игр сборных. В 24-м туре нас ждёт встреча «Ростова» и «Спартака».
Ростовчане являются очень неудобной командой для москвичей в последние годы. Постоянно «Ростов» у красно-белых забирает очки и треплет нервы. Валерий Карпин умеет обыгрывать свою бывшую команду.
Сейчас я тоже не жду лёгкого выезда для «Спартака» в Ростов. Скорее всего, матч для москвичей снова будет очень трудным и как минимум победить им уже будет непросто.
Но, с другой стороны, у Тедеско наверняка есть план, как нейтрализовать подопечных Карпина. Вопрос в том, получится ли у него это сделать.
Очень надеюсь, что тот задор и та игра, которая была у «Спартака» до паузы на матчи сборных, сохранятся и сейчас. Если красно-белые проведут этот матч так же, как они играли в последних встречах, то тут уже «Ростову» будет очень тяжело.
В этом прогнозе у меня, конечно, пристрастный взгляд. Но, даже учитывая неплохую нынешнюю форму красно-белых, есть смысл поставить на их успех. Моя ставка в этом матче – победа «Спартака».
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