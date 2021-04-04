«Ростов» — «Спартак»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» за 2.18.

«РПЛ тоже вернулась после игр сборных. В 24-м туре нас ждёт встреча «Ростова» и «Спартака».



Ростовчане являются очень неудобной командой для москвичей в последние годы. Постоянно «Ростов» у красно-белых забирает очки и треплет нервы. Валерий Карпин умеет обыгрывать свою бывшую команду.



Сейчас я тоже не жду лёгкого выезда для «Спартака» в Ростов. Скорее всего, матч для москвичей снова будет очень трудным и как минимум победить им уже будет непросто.



Но, с другой стороны, у Тедеско наверняка есть план, как нейтрализовать подопечных Карпина. Вопрос в том, получится ли у него это сделать.



Очень надеюсь, что тот задор и та игра, которая была у «Спартака» до паузы на матчи сборных, сохранятся и сейчас. Если красно-белые проведут этот матч так же, как они играли в последних встречах, то тут уже «Ростову» будет очень тяжело.



В этом прогнозе у меня, конечно, пристрастный взгляд. Но, даже учитывая неплохую нынешнюю форму красно-белых, есть смысл поставить на их успех. Моя ставка в этом матче – победа «Спартака».