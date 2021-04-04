«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ 4 апреля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон».
Ставка: победа «МЮ» за 1.70.
«Манчестер Юнайтед» сыграет 4 апреля в рамках английской Премьер-лиги с «Брайтоном».
«Красные дьяволы» проводят достойный сезон и заслуживают промежуточное второе место в турнирной таблице, несмотря на отставание от «Манчестер Сити» в 14 пунктов. В Лиге Европы дела тоже идут хорошо — сначала они сыграли 1:1 с «Миланом», а в ответной игре забрали победу с минимальным счётом.
На мой взгляд, ставка в пользу хозяев поля будет оправданной. Манкунианцы сейчас хороши и вряд ли потеряют очки на своем стадионе, особенно когда конкуренты дышат в спину. Скорее всего, после недавнего поражения, прервавшего длительную серию без неудач, они выйдут заряженными.
«Чайки» не впечатляют в нынешнем сезоне, хотя успешны в борьбе за сохранение прописки — от ватерлинии они успели оторваться на шесть баллов. Клуб в последних двух матчах смог одержать победы — 2:1 против «Саутгемптона» и 3:0 с «Ньюкасл Юнайтед», позволившие чувствовать себя вольготно.
Думаю, гости не окажут сопротивление фавориту, всё-таки объективно класс футболистов будет ниже. К тому же в очных противостояниях приходится обычно тяжело — пять побед манкунианцев подряд».
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