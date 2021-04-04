«Севилья» — «Атлетико»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Севилья» — «Атлетико».
Ставка: победа «Атлетико» с нулевой форой за 1.94.
«Очень важная игра для мадридской команды, потому что гандикап, который был у неё еще совсем недавно, уже растерян. «Барселона» и «Реал» уже в шаговой доступности от лидера чемпионата – их отделяют четыре и шесть очков. Если команда Симеоне допустит в ближайшее время еще пару осечек, то своё лидерство она, конечно, потеряет. Каталонцы и мадридцы сейчас играют намного стабильнее.
И эта игра важна, потому что приезжает «Атлетико» в гости к четвертой лучшей команде чемпионата в этом сезоне. «Севилья» — очень крепкий клуб, который играет в этом году очень неплохо. Он плотно закрепился за «Реалом» и имеет уже все шансы на выход в Лигу чемпионов.
«Севилья» сильно оторвалась от пятого места, на десять очков. А вот «Реал» с «Барселоной» все-таки севильцы еще могут догнать. Так что им тоже важно зарабатывать очки в каждом туре. С этой задачей команда Лопетеги в последнее время не всегда справлялась.
Но проиграть «Севильи» все равно не так страшно в этом матче, как «Атлетико». Будет очень тяжело играть мадридцам. Но я в них верю. Верю в то, что Симеоне найдёт нужные слова для своих игроков.
Эта одна из ключевых игр чемпионата для обеих команд. «Атлетико» всеми силами будет стараться не проиграть в ней. Но я всё-таки верю в выигрыш «матрасников». Предлагаю поставить на их победу с форой (0)».
- 4 апреля 2021
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