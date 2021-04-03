«Динамо» — «Уфа»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 03.04.2021

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» — «Уфа» в 24-м туре РПЛ.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.60.

«Разумеется, здесь не стоит ждать сверхъестественного, суперрезультативного матча. И те, и другие основной акцент делают на обороне. Да, у «Динамо» есть очень хорошая молодёжь в атаке, которая перевернула игру в Краснодаре. Но там «Краснодар» сам давал играть. К тому же мы знаем, какие проблемы испытывает «Краснодар» в обороне. И это было ещё до паузы на матчи сборных.



В 14 из 17 последних домашних матчей «Динамо» забивалось не более двух мячей. Редко когда динамовцы пропускали до игры со «Спартаком». До этого по сезону было 3 пропущенных мяча дома, со «Спартаком» сразу два пропустили.



Думаю, после паузы на сборные определённая дезорганизация в игре «Динамо» может присутствовать. А «Уфе» очки нужны позарез. Каждое очко для «Уфы» на вес золота. Команда продолжает бороться за выживание. Генеральным директором клуба снова стал Шамиль Газизов. Не знаю, какие дивиденды это принесёт «Уфе». Но, думаю, в этом матче уфимцы упрутся. «Динамо» сразу после матчей сборных будет очень непросто, пусть оно и играет дома.



Много голов ждать не стоит. Мой прогноз — «тотал меньше 2.5 мяча» за 1.6. Вряд ли команды разразятся тремя забитыми мячами».