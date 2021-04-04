«Тамбов» — ЦСКА: смотреть онлайн 04.04.2021, прямая трансляция, по какому телеканалу
4 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА. Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают явным фаворитом гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех тамбовчан оценён экспертами в 24.00. А ставки на ничью принимаются за 9.10.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02.
Ставки на «обе забьют» принимаются за 2.50, на пенальти — за 2.40.
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