«МЮ» — «Брайтон»: когда начало, где будет трансляция, прямой эфир матча АПЛ

4 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Начало игры — в 21:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех гостей оценён экспертами в 5.40. А ставки на ничью принимаются за 4.05.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ман Юнайтед» — «Брайтон» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.95, на пенальти — за 2.70.