«МЮ» — «Брайтон»: смотреть онлайн, трансляция матча АПЛ, где покажут 04.04.2021
4 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Начало игры — в 21:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех гостей оценён экспертами в 5.40. А ставки на ничью принимаются за 4.05.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ман Юнайтед» — «Брайтон» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.95, на пенальти — за 2.70.
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