«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.65.

«Тоттенхэм» с треском и позором вылетел из Лиги Европы. Пауза на матчи сборных была вовремя для «шпор». Она позволила команде Жозе Моуриньо встряхнуться и отойти от обидного поражения от «Динамо Загреб».



В Англии команда Жозе Моуриньо играет на своём уровне. У «Ньюкасла» ситуация сильно хуже. Команда переживает тяжелейший кризис. Совершенно непонятно, как она планирует из него выбираться. У нее всего один гол в трех последних матчах.



Нет никаких сомнений, что в предстоящей игре «шпоры» одержат победу. Коэффициент на это событие достаточно приличный. Поэтому предлагают не гадать, какой будет игра: верховой или низовой. Лучше просто взять победу команды Жозе Моуриньо".