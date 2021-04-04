«МЮ» — «Брайтон»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Англии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Брайтон».

Ставка: победа «МЮ» за 1.64, тотал больше 2.5 гола за 1.93.

«Конечно, догнать земляков, которых тренирует Гвардиола, манкунианцам, которых тренирует Сульшер, нереально. Однако побороться за второе место (и, соответственно, за более солидные призовые) «Манчестер Юнайтед» ещё способен. Пока он опережает «Лестер» на 1 очко. И играть ему с «Брайтоном», который борется за выживание в АПЛ.



«Юнайтед» в целом неплох. Но ряд игроков провёл игровой марафон за сборные. И явно эти футболисты будут подуставшими. Кроме того, из-за травм не смогут помочь команде Рэшфорд, Марсьяль, Мата и Гринвуд. Но все равно фавориты в предстоящей встрече — манкунианцы».